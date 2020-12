La magia del Natale dei Vigili del Fuoco di Oristano: stella cometa e presepe allestiti al Comando di via Zara

Come tutti gli anni, ricorrenza sentita da tutto il personale in forza al Comando

Di: Alessandro Congia

Anche quest'anno, come da consuetudine in questo periodo, i Vigili del Fuoco di Oristano, hanno installato la grande stella cometa fronte strada in via Zara, che fa da contorno al presepe realizzato all'esterno del Comando; alla preparazione degli addobbi di Natale ha preso parte tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Oristano, ricorrenza molto sentita dagli operatori in servizio.