In giro col monopattino durante il coprifuoco, in tasca anche un pugnale: denunciato

E’ stato fermato dai Carabinieri: si tratta di un pregiudicato sassarese

Di: Alessandro Congia

Ieri notte, a Sassari, sul viale Umberto, durante un normale servizio finalizzato al controllo delle misure contenimento Covid-19, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sassari, hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’arma M.I. - disoccupato sassarese di 29 anni, già noto alle forse dell’ordine - poichè, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un pugnale a serramanico del tipo “a farfalla”, con lama di 13 cm, che è stato sequestrato.

Il soggetto è stato anche sanzionato amministrativamente per aver violato l’obbligo di permanere in casa tra le ore 22 e le ore 5: il giovane, all’atto del controllo, era alla guida di un monopattino elettrico.