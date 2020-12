Lavori pubblici, c’è l’ok per i lavori di collegamento della 389 con l’arteria Abbasanta-Buddusò-Olbia

L’annuncio dell’assessore regionale Roberto Frongia

Di: Redazione Sardegna Live

È stata firmata la convenzione di finanziamento per il collegamento della direttrice Abbasanta – Buddusò - Olbia alla S.S.389. La convenzione riguarda il 2° stralcio e con 14 milioni e 500mila euro di risorse affida alla Provincia di Sassari la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’opera. Il primo stralcio funzionale (costo 15.494.000) è invece attualmente in fase di realizzazione, con i lavori che stanno procedendo regolarmente e l’avanzamento dell’opera che supera il 69,83%.

“Il percorso che collega la direttrice Abbasanta – Buddusò - Olbia alla S.S.389 rappresenta uno degli itinerari strategici della mobilità regionale - spiega l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia - in grado di portare notevoli benefici sia dal punto di vista della lotta all’isolamento e dei collegamenti tra i territori e sia in termini di sviluppo turistico poiché in grado di valorizzare le bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche dei territori attraversati. Per questo motivo la Regione oltre un anno fa ha approvato la programmazione delle risorse mancanti per portare a realizzazione l’intera opera. Con la firma della convenzione con la Provincia di Sassari per la realizzazione dell’infrastruttura viaria nel tratto ancora da progettare – conclude l’esponente della Giunta Solinas - ci avviamo verso la completa realizzazione di un intervento strategico per il miglioramento della rete stradale dell’Isola”.

L’intervento complessivo prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale lungo circa 6,150 km (2,400 km 1° stralcio e 3,750 km 2° stralcio) e prevede un’unica carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, ciascuna larga 3,75 metri con banchine laterali (lungo il percorso sono inoltre previste 4 opere d’arte e 15 opere minori per assicurare la continuità della viabilità locale e del reticolo idrografico intercettato dall’opera).