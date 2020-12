Cagliari. Ruba cosmetici in farmacia, la titolare lo denuncia: nei guai 27enne

Il suo tentativo di furto non è andato a buon fine. La titolare lo ha trattenuto fino all'arrivo dei militari

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Via Nuoro, a conclusione di un intervento effettuato su disposizione della locale centrale operativa dell’Arma, hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato un 27enne di Giba, senza fissa dimora, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi poco prima era entrato nella “Farmacia Piga” di via Liguria e, secondo quanto riferito dalle autorità, aveva tentato di impossessarsi di alcuni prodotti cosmetici in esposizione negli appositi ripiani, nascondendoli goffamente dentro il giubbotto.

Accortasi dell'accaduto, la titolare è intervenuta bloccando il ragazzo. Lo ha quindi trattenuto, redarguendolo vivacemente, sino all’arrivo della pattuglia dell’Arma, che si trovava in quel momento a pochi minuti di distanza e che era stata fatta intervenire mediante una chiamata al 112, effettuata da una dipendente.

Il 27enne è stato condotto in caserma, identificato e quindi rilasciato sino alla futura convocazione della magistratura inquirente.