Natale: al via la spesa sospesa in mercati Campagna Amica

Iniziativa della Coldiretti in tutta la Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

I mercati di Campagna Amica saranno nel segno della solidarietà in vista del Natale. Da sabato 12 dicembre, in tutta la Sardegna, prende il via la "spesa sospesa del contadino", con la possibilità per i clienti dei mercati contadini di Campagna Amica di donare generi alimentari e bevande alle famiglie bisognose.

Frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare di qualità e a km zero, prodotti dagli agricoltori di Campagna Amica, saranno consegnati dagli stessi gratuitamente alle famiglie bisognose.

A Sassari si potranno acquistare i prodotti agricoli sia nel mercato dell'Emiciclo che in quello coperto di Luna e Sole. A Nuoro, nel mercato di piazza Vittorio Emanuele. A Oristano la spesa sospesa si potrà fare nel mercato coperto di via degli Artigiani. A Quartu Sant'Elena nel mercato di Pitz'e Serra e in quello di Monserrato di via del Redentore. A Quartu continua la collaborazione con l'associazione Asce attivata dall'inizio dell'emergenza sanitaria. A Monserrato prende il via domani la collaborazione con l'associazione Sa Carriadroxia.