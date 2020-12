Cagliari. Riprendono visite no Covid in tutti gli ospedali

Solinas: "Ripartenza importante"

Di: Redazione Sardegna Live

Ripartiranno dalla prossima settimana tutte le attività ambulatoriali sospese per l'emergenza Covid nelle strutture sanitarie dell'Arnas "G. Brotzu" (ospedali Brotzu e Microcitemico) e dell'Aou di Cagliari (Policlinico Duilio Casula e ospedale San Giovanni di Dio).

Le agende riapriranno tra martedì 15 e mercoledì 16 dicembre. Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas. "Una ripartenza importante, cui abbiamo voluto imprimere un forte impulso - afferma il governatore - resa possibile grazie al lavoro sinergico fra la Regione e le aziende del nostro sistema sanitario. Torniamo gradualmente alla normalità pur mantenendo il massimo sforzo per contrastare la pandemia. I nostri presidi sanitari sono sempre riusciti a garantire le urgenze anche nelle fasi più critiche di questa seconda ondata".

" In alcuni casi - prosegue Solinas - la pressione determinata dal virus ha causato un rallentamento o la sospensione delle prestazioni differibili. Aou Cagliari e Brotzu sono aziende strategiche non solo per il Sud Sardegna, ma per tutta l'Isola. Le misure che abbiamo messo in campo per rispondere all'emergenza consentiranno una ripresa in sicurezza delle attività sospese".

"Le necessità dettate dalla pandemia non ci hanno mai portato a mettere in secondo piano i bisogni di assistenza di chi soffre a causa di altre patologie - aggiunge l'assessore della Sanità Mario Nieddu -. Ora servirà il massimo impegno per recuperare le prestazioni arretrate. Continueremo a lavorare per garantire la salute di tutti i sardi".