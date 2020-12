Incendio in una pasticceria, sul posto i Vigili del fuoco

Fiamme in via Mameli

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 14:30 di oggi, la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per l'incendio divampato in una pasticceria ad Olbia, in via Mameli.

Prontamente è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco che ha spento le fiamme e limitato i danni. L’origine del rogo è in fase di accertamento.

Il traffico è stato interrotto per diverso tempo dai carabinieri giunti in supporto. Al momento del rogo la pasticceria risultava chiusa, non si segnalano danni a persone mentre sono ingenti i danni al locale.