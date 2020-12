Traffico: rinviato il senso unico in viale Marconi a Cagliari

Si rompe una condotta, modifica sulla viabilità scala alla prossima settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Slitta alla settimana prossima l'attivazione del senso unico in viale Marconi, a Cagliari. La partenza della sperimentazione era prevista per domani mattina, ma a causa del cedimento della condotta idrica all'incrocio con via Galvani e via Mercalli si dovranno effettuare il ripristino e la messa in sicurezza della strada.

Il test è così rimandato. Con il via alla sperimentazione, l'uscita dall'Asse Mediano in direzione San Benedetto sarà interdetta.

Per la stessa direzione rimarrà attiva l'uscita di via Berlino.