"A Stintino non ci sono positivi al Covid"

Negativizzati gli ultimi cittadini in quarantena. Invito del sindaco a non abbassare la guardia. Attivati servizi per la cittadinanza e acquistati macchinari per la sanificazione dell’aria

Di: Redazione Sardegna Live

“A Stintino, al momento, non ci sono più cittadini positivi al Covid-19”. Lo comunica il sindaco Antonio Diana che periodicamente effettua il monitoraggio sulla situazione sanitaria in paese.

Nell'ultima seduta consiliare il primo cittadino aveva fatto sapere che “la situazione in paese non riporta numeri allarmanti e nessun caso grave”. Erano, infatti, circa una dozzina i positivi e una decina quelli in quarantena fiduciaria perché collegati ai soggetti positivi.

“Adesso – ribadisce Antonio Diana – non risultano più soggetti positivi, e hanno terminato la quarantena i cittadini che la stavano rispettando. Ma questo non ci deve far abbassare la guardia”.

Ecco perché, per l'emergenza Covid e per potenziare l'organizzazione della Protezione civile comunale, l'amministrazione comunale ha acquistato macchinari per la sanificazione dell’aria. Con i fondi messi a disposizione dalla Protezione civile, poi, proseguiranno sul territorio le sanificazioni degli spazi pubblici. In quest'ambito, un ruolo di rilievo continueranno a svolgerlo gli uomini della compagnia barracellare attivi da marzo scorso.

Restano così confermate, almeno sino al 31 gennaio prossimo, numerose iniziative che l'amministrazione comunale sta portando avanti già da marzo, cioè dalla prima fase della pandemia.

Sono state attivate già da tempo un numero di telefono dedicato della Protezione civile (3442038806), l'assistenza a chi ha bisogno di approvvigionamento alimentare, medicinali e altri beni di prima necessità, la gestione dei rifiuti e il monitoraggio quotidiano della situazione Covid all'interno del territorio comunale.