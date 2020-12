Truffa aggravata ai danni di anziani e Asl, tre persone in manette

Sono stati i Carabinieri del Nas a scoprire il raggiro: ecco i dettagli della brillante operazione

Di: Alessandro Congia

Nella mattinata odierna, a conclusione dell’indagine denominata “Acustica”, il Nas di Cagliari, supportato dai Carabinieri del locale Comando Provinciale, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 persone, residenti in questo centro, appartenenti al medesimo nucleo familiare, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni di anziani e del Servizio Sanitario Nazionale, abuso d’ufficio e falso ideologico.

L’attività investigativa, avviata d’iniziativa dai Carabinieri del Nas del capoluogo sardo, consentiva di accertare che il principale indagato – un medico otorinolaringoiatra 70enne di origine nuorese, convenzionato con l’Ats Sardegna e in servizio presso alcuni Poliambulatori del cagliaritano e dell’oristanese – dopo aver falsamente attestato e prescritto ai propri pazienti l’acquisto di protesi acustiche, li indirizzava per il relativo acquisto presso l’azienda gestita dalla moglie 63enne e dal figlio 33enne (rispettivamente nati in provincia di Nuoro e Cagliari).

Nel prosieguo delle indagini, gli investigatori del Nucleo Antisofisticazioni di Cagliari appuravano che gli indagati – oltre alle predette condotte delittuose – ottenevano anche l’indebito rimborso da parte del Sistema Sanitario Nazionale, previa esibizione di false attestazioni rilasciate da soggetti privi dei previsti titoli abilitativi e in assenza dell’autorizzazione regionale alla fornitura di protesi acustiche.

Nell’ambito dell’operazione – coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Cagliari, Dott. Nicola Giua Marassi – i militari procedevano altresì, su specifica delega, al sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili corrispondenti alla somma di 400mila euro pari agli indebiti emolumenti percepiti dagli indagati nel corso dell’attività illecita e al sequestro preventivo della sede operativa dell’impresa e di tutte le relative apparecchiature tecniche presenti.

Le articolate e prolungate indagini hanno consentito di accertare il rodato sistema illecito con cui i predetti, in maniera continuativa dagli inizi del 2017 fino al novembre 2019, raggiravano i propri pazienti allo scopo di far conseguire un ingiusto profitto alla citata azienda, riconducibile di fatto a tutti i membri del sodalizio criminoso.