Rimozione carcasse di auto, via al programma di pulizia

Affidati dal Settore Ambiente i primi interventi

Di: Redazione Sardegna Live

Affidati dal Settore Ambiente del Comune di Alghero i primi interventi di rimozione di automobili, moto e motoveicoli abbandonati nel centro abitato cittadino. Si è partiti con il prelievo di alcune motociclette e una Ape car abbandonati e senza dati identificativi. I motoveicoli da ritirare, tutti privi di targa e con telaio non identificabile, si trovano in diverse zone della città.ù

Inizia con questi primi prelievi il programma di pulizia e rimozione predisposto e concordato tra l'assessore alle Finanze Giovanna Caria, l'assessore all’ecologia Andrea Montis e la Polizia Locale, che conta su risorse di bilancio di 45mila euro.

"Gli Uffici lavorano per portare avanti il programma che prevede la rimozione dei circa 120 veicoli abbandonati in tutta la città, una procedura farraginosa, che richiederà tempo ma che finalmente dopo anni sta prendendo il via" sottolinea l'Assessore Montis.