“A pitzinnu mi torro” il Natale di Ollolai per i bambini della Sardegna

Al via il concorso per i piccoli protagonisti. In palio un PC al primo classificato, un TABLET al secondo classificato e una WEB-CAM al terzo classificato

Di: Redazione Sardegna Live

Per il secondo anno consecutivo il Natale in Barbagia fa tappa a Ollolai, con una formula rinnovata e adattata nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria, ma che promette di non tradire lo spirito che nasce per coinvolgere, divertire e intrattenere i bambini della Sardegna.

Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu condurranno uno speciale in diretta che passerà in rassegna le esibizioni dei piccoli protagonisti che attraverso dei video realizzati e inviati agli organizzatori dell’evento, daranno prova di talento e simpatia, cimentandosi nelle diverse discipline dello spettacolo, tra canti, poesie, balli e virtuosismi musicali.

I genitori dei bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni possono inviare un video in alta risoluzione, della durata massima di 4 minuti, con fondale neutro, all’indirizzo e-mail prolocodiollolai@tiscali.it entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 20 dicembre 2020.

Un’apposita Giuria, presieduta dalla coreografa Manuela Serra, selezionerà 10 video che saranno trasmessi durante la diretta di Sardegna Live in programma Martedì 30 Dicembre alle ore 21.00 dei quali 3 saranno premiati con un PC al primo classificato, un TABLET al secondo classificato e una WEB-CAM al terzo classificato.

L’evento poggia su diverse finalità, mira al confronto e allo scambio di esperienze, consolida i valori della socialità e dell’aggregazione che mette insieme, se pur in contesti distanziati, tanti bambini e le loro specialità.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Ollolai Capitale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro loco e il patrocinio del Comune di Ollolai, della Regione Autonoma della Sardegna e della Parrocchia San Michele Arcangelo di Ollolai, nasce per valorizzare la stagione più felice dell’esistenza che include l’infanzia, l’adolescenza e i giovanissimi in generale.

PER INFO E CONTATTI 345 10 33 433