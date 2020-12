Castello, ecco il suggestivo presepe allestito nel sagrato della Cattedrale

Una tradizione che si rinnova di anno in anno, a piazza Palazzo

Di: Alessandro Congia

Ecco che anche quest’anno nel sagrato della Cattedrale di Santa Maria a Cagliari, guidata dal Monsignor Alberto Pala, è stata rinnovata la tradizione che vede un bellissimo presepe allestito nel sagrato di piazza Palazzo, cuore pulsante del quartiere di Castello, a Cagliari.

Le statue, una capanna allestita con paglia, impreziosita con alcune luminarie che raccontano la natività cristiana: manca solo il Bambin Gesù che ovviamente sancirà la magia del Santo Natale, un po’ diverso per via della pandemia, ma sempre e comunque carico di emozione e fede.

Intanto, anche nel quartiere Marina, più precisamente in via Sardegna, è in via di allestimento definitivo il presepe realizzato all’interno dello spazio antistante l’antica chiesa di Santa Lucia.