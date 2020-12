Fiamme nella notte al bar “Bloody Mary” a San Michele, sul posto i Vigili del Fuoco

Paura tra i residenti

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari per un incendio nel bar “Bloody Mary”, in via San Michele, intorno alle 22. Due automezzi e 7 uomini sono intervenuti all’interno di un locale dove le fiamme hanno coinvolto un forno e parte degli arredi interni.

L'intervento tempestivo delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero ai locali adiacenti, a quelli superiori e limitato i danni all’intero edificio. Si presume un innesco di natura elettrica.