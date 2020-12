Suelli. Doppio lutto in una casa di riposo: entrambi positivi al Covid

Una 90enne e un 83enne sono deceduti oggi nella casa di riposo "Santa Teresa d'Avila" di Suelli: erano entrambi positivi al coronavirus

Di: Giammaria Lavena

La casa di riposo "Santa Teresa d'Avila" di Suelli piange due vittime, entrambe positive al Covid-19. Si tratta di una donna di 90 anni, originaria di Senorbì, e di un uomo, 83enne di Selegas. I funerali si terranno rispettivamente domani alle 15.30 nella parrocchia Santa Barbara di Senorbì, e alle 14.45 nella chiesa parrocchiale Sant'Anna e San Gioacchino di Selegas.

Con l'ordinanza datata 2 dicembre 2020, il sindaco Massimiliano Garau aveva già disposto "l'attivazione straordinaria ed eccezionale di un intervento di supporto e coordinamento della gestione emergenziale del focolaio Covid-19 venutosi a creare nella struttura per anziani".

Il duplice decesso ha creato non poche preoccupazioni, con i familiari degli ospiti che lamentano il fatto di non essere stati informati per tempo delle condizioni di salute dei loro cari. Solo dopo la decisione del primo cittadino di affidare la gestione della struttura alla cooperativa Lago e Nuraghe è stato possibile ripristinare le comunicazioni con le famiglie.