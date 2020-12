Covid. Entro marzo nell'Isola 10mila dosi di vaccino Moderna

Entro gennaio dovrebbero invece arrivare quelle Pfitzer, destinate principalmente alle categorie più esposte e a rischio

Di: Giammaria Lavena

In Sardegna le prime dosi di vaccino anti-Covid prodotte dall'azienda Moderna sono attese per marzo 2021. In tutta Italia ne arriveranno circa 1,3 milioni, mentre nell'Isola dovrebbero giungerne 10mila. E' quanto emerge dalla riunione tra il ministro Boccia, il commissario Arcuri e le Regioni.

Alle dosi di Moderna si aggiungono inoltre le 80mila prodotte da Pfizer, attese entro la fine di gennaio. Di queste ultime, 40mila sono destinate a persone che rientrano nelle categorie "prioritarie", ovvero operatori socio-sanitari, personale e ospiti delle Rsa. Con le dosi di Moderna - che a differenza del prodotto Pfizer non richiedono una conservazione a -70°C - la copertura di tutti gli operatori sanitari della Sardegna dovrebbe essere garantita.

Per lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini - ha spiegato ieri alle Regioni, illustrando gli aggiornamenti sul piano di vaccinazione, il commissario dell'Emergenza Domenico Arcuri - verrà disposto un hub di stoccaggio nazionale, a Pratica di Mare, e altri venti in altrettanti siti militari, uno in ogni Regione. Per la Sardegna, alla riunione convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ha presenziato l'assessore della Sanità Mario Nieddu. L'esponente della giunta ha fatto sapere che ancora non è stato individuato l'hub per l'Isola.