Furti da Maury’s e Carrefour-Emmezeta: nei guai tre persone denunciate dai Carabinieri

Si tratta di cittadini extracomunitari

Di: Alessandro Congia

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della stazione di Pirri sono intervenuti dal centro commerciale “Maury’s”, sul viale Monastir a Cagliari, dove, poco prima, un 27enne e una 23enne entrambi di nazionalità algerina - ospiti di una struttura di accoglienza della provincia - sono stati sorpresi dai vigilantes mentre danneggiavano diverse confezioni di prodotti casalinghi, che poi hanno nascosto all’interno di borse in loro possesso.

L’uomo e la donna, prima di esser fermati dagli addetti alle casse, abbandonavano il materiale poco prima asportato, mentre un terzo complice riusciva a superare le barriere e a dileguarsi con merce di vario genere. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento e furto aggravato in concorso, mentre si sta procedendo all’identificazione del terzo individuo.

Emmezeta

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Sperate sono intervenuti presso il centro commerciale Carrefour-Emmezeta, dove un 21enne tunisino, ospite presso il centro di prima accoglienza di Monastir è stato fermato dal personale di vigilanza dopo aver rubato un giubbotto. Il capo di abbigliamento è stato recuperato e restituito alla direzione del centro, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto.