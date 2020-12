Covid, Santissima Trinità: ecco il presepe come buon auspicio per un Buon Natale

Don Elenio Abis, cappellano a Is Mirrionis: “Tra tutte le tende, non mancherà anche quella di Dio”

Di: Alessandro Congia

8 dicembre 2020: “Quest’anno abbiamo voluto mettere, tra tutte le tende che ci sono qui al Santissima Trinità, anche la tenda di Dio. Il Presepe è scuola di essenzialità, di umiltà e di speranza. Quest’anno più che mai, sarà un Buon Natale”. Don Elenio Abis, Cappellano all’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, a Is Mirironis, (guidato dal direttore sanitario, Sergio Marracini), è ottimista nonostante la pandemia abbia lasciato e continua a solcare profonde ferite tra i ricoverati e i loro familiari e tanto duro lavoro per gli “angeli” che quotidianamente lavorano senza sosta per curare i malati.

Questa bellissima foto, tratta dal post di Alice Marracini, racchiude in sé un messaggio di autentica speranza, allo stesso tempo delinea fede e coraggio per continuare a non mollare: sarà un 2020 diverso, un Natale particolare, un fine anno un po’ così, ma il tradizionale presepe quasi certamente cercherà di donare quella magia e quell’atmosfera che ora più che mai tutti risentono.

(Nell’immagine sottostante, il presepe allestito all’interno del nosocomio cagliaritano Santissima Trinità di Cagliari)