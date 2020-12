Sorpresi a pescare illegalmente nel parco di Molentargius: denunciati

L'operazione s’inquadra nell'attività del Corpo forestale a tutela della biodiversità e della salute del consumatore

Di: Alessandro Congia

Il personale del Corpo forestale - Stazione di Cagliari, durante un servizio notturno nell’area del Parco ragionale di Molentargius, ha sorpreso tre pescatori professionisti mentre pescavano nei canali del Parco.

L’attività di pesca all’interno del Parco di Molentargius è vietata e sanzionata penalmente con un anno di reclusione e l'ammenda sino a 25mila euro.

I tre indagati, sono stati identificati e deferiti all'Autorità giudiziaria dalla pattuglia forestale che ha anche sequestrato gli attrezzi utilizzati e circa 10 Kg di muggini che, ancora vitali, sono stati reintrodotti nel canale.

L'operazione s’inquadra nell'attività del Corpo forestale a tutela della biodiversità e della salute del consumatore. L'area di cattura prescelta dai pescatori abusi si trova, infatti, all'interno dei canali e delle vasche del cosiddetto “ecosistema filtro” del Parco di Molentargius, nelle campagne di Quartu Sant'Elena.

Il sistema è funzionale a filtrare, con metodi naturali, gli scarichi del depuratore consortile di Is Arenas e dei canali di scolo provenienti dai territori di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Monserrato e Selargius. Le acque dei canali sono pertanto caratterizzate da un carico inquinante tale da non consentire la commestibilità degli abbondanti muggini che pure le popolano.

Per contro, i pescatori denunciati, avrebbero potuto con spregiudicatezza immettere i muggini nel mercato alimentare.

Si raccomanda sempre di evitare l’acquisto di prodotti ittici (pesci - ricci - molluschi) da venditori abusivi. (Fonte Sardegna Ambiente – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna)