Cane cade nelle acque gelide del Porto, salvato dai Vigili del Fuoco

La povera bestiola è priva di microchip

Di: Alessandro Congia

Intervento del nucleo Sommozzatori e dei Nautici dell'unità sezione Navale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, intervenuti questa mattina intorno alle 7:30 nel molo Rinascita dopo alcune segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, in soccorso di un cane caduto nelle acque all'interno del porto di Cagliari.

Gli operatori del nucleo Sommozzatori all'arrivo sul posto si sono calati in acqua per effettuare il recupero con il supporto dei Nautici; la povera bestiola è stata portata a terra e i pompieri hanno provveduto a coprirla con una coperta termica.

L'animale era in ipotermia a causa della prolungata permanenza in acqua,

sul posto si è recato il veterinario di turno dell'Ats Regionale che l'ha preso in cura. Il cane risulta privo del microchip per il riconoscimento e per risalire al suo padrone.