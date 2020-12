Maltempo: temporali e neve attesi per l'Immacolata

Attesi fino a 50 millimetri di pioggia in 12 ore

Di: Redazione Sardegna Live

I temporali annunciati per le prossime ore potrebbero portare su alcune zone dell'Isola dei cumulati anche di 50 millimetri nell'arco di una nottata. "Il susseguirsi del maltempo sulla nostra regione e gran parte della penisola è favorito da una fase di blocco anticiclonico su Atlantico e Russia - spiega all'Ansa Alessandro Gallo, esperto di MeteoNetwork Sardegna - Sulla Sardegna la fase di maltempo intensa è attesa tra la notte di lunedi 7 e la giornata festiva di martedi 8 dicembre, con precipitazioni a tratti a carattere intenso sul Campidano di Cagliari, Capoterra, Sarrabus e in estensione su Barbagia, Goceano, Nuorese, Montacuto, Baronia, Marghine e Meilogu. Precipitazioni che potrebbero osservare cumulati sopra i 40/50 millimetri nelle 12 ore".

Festa dell'Immacolata all'insegna del maltempo, dunque. "Le precipitazioni dovrebbero perdere forza da mercoledi 10 dicembre - prosegue Gallo - anche se rimane ma il rischio che permangano deboli intermittenti. Avremo neve tra i 900 e i 1200 metri nel centro dell'Isola, con una tendenza che indica una continua instabilità per tutta la settimana, ad eccezione di una breve pausa per venerdi 11".

I venti soffieranno da ovest-sud-ovest e sud-sud-ovest e mercoledì arriverà il maestrale. Le temperature sfioreranno i 3 gradi nel centro Sardegna e i 12 nel resto dell'Isola.

E' stata estesa sino alle 24 di martedì 8 dicembre l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale. L'avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico riguarda le zone del Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Per le zone di Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro allerta gialla anche per rischio idraulico.