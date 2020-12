Positivo il presidente, chiuso il Tribunale di Tempio

Giuseppe Magliulo resterà in isolamento

Di: Redazione Sardegna Live

L'attività del Tribunale di Tempio Pausania è stata paralizzata dalla riscontrata positività del presidente Giuseppe Magliulo.

Il magistrato si trovava a Roma quando ha ricevuto la notizia, che è stata comunicata anche a tutti i dipendenti del Palazzo di giustizia gallurese. Magliulo rimarrà in isolamento. In attesa che venga effettuato uno screening su tutto il personale del Tribunale, le persone che sono state in contatto con il presidente di recente sono in quarantena. Nei prossimi giorni verrà sanificato il Palazzo.

Tramite il sito del Tribunale è stato comunicato che la chiusura durerà "fino a nuove disposizioni" e "poiché tutto il personale si trova in quarantena obbligatoria, non sarà possibile assicurare alcun servizio, neppure quelli indispensabili".