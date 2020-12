Lega: "Lo screening di massa parta da Bitti"

L'idea del gruppo della Lega in Consiglio regionale: "Diamo il via nel centro più colpito dall'alluvione del 28 novembre"

Di: Redazione Sardegna Live

"Diamo il via nel centro più colpito dall'alluvione del 28 novembre che ha causato la morte di tre persone, ripartiamo dal cuore della nostra terra". E' quanto scritto in una nota dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Dario Giagoni. "Diamo mostra di essere coscientemente capaci di affrontare quest'emergenza nell'emergenza".

Prenderanno il via questa settimana le consegne dei test antigenici rapidi orofaringei acquistati dall'Ats mediante gara. Per la campagna la Regione si avvarrà della collaborazione del virologo Andrea Crisanti, che dovrebbe sbarcare nell'Isola subito dopo l'Epifania. In questo modo si vuole attuare il modello applicato in Corea e a Singapore per agevolare il rilevamento dei positivi anche asintomatici, così da isolare i focolai e consentire un rapido abbassamento della curva del contagio.

Si tratta di "un progetto ambizioso e unico nel suo genere che ci riempie di orgoglio - sottolineano gli esponenti del Carroccio in Regione - purtroppo la considerazione del Governo centrale circa le necessità e le richieste dell'Isola sulle modalità di lotta al Covid-19 sono state spesso disattese, ma dinanzi a quest'iniziativa siamo certi di poter ottenere un risultato importante".