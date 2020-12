Miracolo di Natale, anche Selargius rinnova il suo impegno a favore dei meno fortunati e bisognosi

Il sindaco Gigi Concu: “Tutto ciò che verrà raccolto sarà destinato ai selargini più in difficoltà”

Di: Alessandro Congia

Il Miracolo di Natale si rinnova: “Anche quest’anno la nostra Amministrazione ha deciso di aderire alla manifestazione di solidarietà ideata e portata avanti da Gennaro Longobardi, che in quest’anno particolarmente difficile credo assuma ancora più valore”, commenta il sindaco Gigi Concu.

Per il quarto anno di seguito in piazza Maria Vergine Assunta, a Selargius, sarà allestito un punto di raccolta, che, nel rispetto delle disposizione anti-covid e dei protocolli previsti dalle autorità, si svolgerà in modalità drive-in per evitare eventuali assembramenti. Si potranno donare generi alimentari a lunga conservazione (ad esempio pasta, biscotti, zucchero, panettoni, scatolame), articoli per bambini (come omogeneizzati e pannolini) e giocattoli (non usati).

“Tutto ciò che verrà raccolto sarà destinato ai selargini più in difficoltà”, spiega il primo cittadino, rivolgendo un appello generalizzato: “Grazie alla vostra generosità e al grande cuore di tanti di voi, l’anno scorso siamo riusciti a regalare un pizzico di serenità ai nostri concittadini meno fortunati, compiendo un piccolo-grande miracolo che ancora una volta sono certo vi vedrà impegnati ognuno secondo le proprie disponibilità”, osserva. “In questo periodo che vede le file dei poveri crescere sempre di più, siamo doppiamente chiamati a contribuire a questa meravigliosa macchina della solidarietà messa in moto da Gennaro ventiquattro anni fa, e da allora rimasta sempre in moto”. L’appuntamento è per venerdì 18, dalle 9 alle 21, in piazza Maria Vergine Assunta.