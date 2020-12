Influenza in Sardegna, in arrivo 75mila dosi di vaccino

Sanofi inadempiente sulla fornitura, mancano ancora 115mila dosi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono in arrivo 75mila delle restanti 190mila dosi di vaccino antinfluenzale destinate alla Sardegna. Lo conferma all'Ansa l'assessore della Sanità Mario Nieddu, ricordando che la Regione "insisterà fino a che l'azienda Sanofi non avrà rispettato completamente l'accordo per la fornitura".

La Regione aveva infatti firmato un contratto per 530mila dosi (lo scorso anno in totale erano state 220mila) e al momento ne risultano consegnate solo 318mila. Circa due settimane fa la multinazionale del farmaco aveva fatto sapere che "il vaccino è in stato di carenza, rendendo oggettivamente impossibile per Sanofi procedere alla fornitura prevista". Subito dopo la Regione aveva inviato una lettera di messa in mora.

(Fonte Ansa Sardegna)