Covid, scuole chiuse fino al 22 dicembre: ad Arbus sono 105 i positivi al virus

L’annuncio sulla pagina istituzionale del Comune dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandra Peddis

Di: Alessandro Congia

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un consistente e preoccupante aumento del numero dei contagi all’interno della nostra Comunità. L’amministrazione comunale ha provveduto, in collaborazione con tutte le parti interessate, ad emanare diverse Ordinanze Sindacali con l’obiettivo di limitare il più possibile la diffusione del virus Covid-19. Tali misure di contingentamento servono per garantire la sicurezza e la salute delle persone che ad Arbus risiedono o che nel nostro paese si recano per indifferibili esigenze. Preso atto che la ripresa della didattica in presenza potrebbe pregiudicare gli sforzi fatti fino ad ora a tutela degli alunni e delle loro famiglie, nonché di tutto il personale che opera negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Arbus, comunichiamo che, in accordo con i Dirigenti Scolatici dell’Istituto Comprensivo “P.Leo” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.Volta”, sentito altresì il Sevizio di Igiene Pubblica dell’Assl di Sanluri, il sindaco Andrea Concas provvederà alla sottoscrizione di altra Ordinanza in cui verrà prorogata la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al giorno 22 dicembre 2020 compreso. Nei prossimi giorni sarà nostra premura fornirvi ulteriori informazioni in merito”.

Così l’assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandra Peddis, sulla pagina istituzionale del Comune di Arbus: ad oggi, sono 105 i soggetti positivi al virus, 7 quelli ‘ospedalizzati’ e 98 le persone in isolamento domiciliare.