Controlli anti-Covid anche sui bar aperti dopo le 18: scattano le sanzioni dei Carabinieri

Multati anche alcuni giovani in giro nonostante ci fosse il coprifuoco

Di: Alessandro Congia

Lo scorso fine settimana, durante un servizio coordinato dal comando provinciale carabinieri di Sassari e finalizzato al controllo delle misure contenimento Covid-19, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassari e delle stazioni di Chiaramonti, Ossi ed Ozieri hanno contestato i seguenti illeciti amministrativi. In particolare, a Chiaramonti: è stato sanzionato il titolare di un bar, in quanto ha mantenuto l’esercizio aperto oltre le ore 18 e permesso l’accesso dei clienti all’interno del locale in numero tale da non permettere il previsto distanziamento sociale; a fronte di tali contestazioni l’esercizio commerciale è stato sottoposto a chiusura di 5 giorni, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte della Prefettura di Sassari;

A Ossi, uno studente ossese di 25 anni e’ stato sanzionato per aver violato l’obbligo di permanere in casa tra le ore 22 e le ore 5 del mattino; a Sassari: due 19enni sassaresi sono stati sanzionati per aver violato l’obbligo di permanere in casa durante il coprifuoco. Uno dei due e’ stato, inoltre, segnalato alla Prefettura di Sassari quale assuntore di sostanze stupefacenti poichè trovato in possesso di circa 5 grammi di “marijuana”. A Ozieri infine, un disoccupato ozierese di 24 anni è stato sanzionato per aver violato l’obbligo di permanere in casa tra le ore 22 e le ore 5.