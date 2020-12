Bitti: il Corpo forestale al lavoro anche per contrastare l'emergenza Covid

Azioni che consentono a tanti volontari di poter lavorare in condizioni di sicurezza

Di: Giammaria Lavena

Prosegue l'attività di protezione civile del Corpo forestale e di vigilanza ambientale a sostegno del paese di Bitti. In questi ultimi giorni, parte delle forze in campo del Corpo, sta effettuando anche importanti servizi di controllo anti-Covid e di presidio della sede del Coc a supporto dell'amministrazione.

Sono in attuazione una serie di azioni di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus nel paese. Tali azioni consentono ai moltissimi volontari presenti di poter lavorare in condizioni di sicurezza, evitando che all'emergenza in atto se ne sovrapponga un'altra di carattere sanitario.