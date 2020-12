Oliena. Si schianta contro un muretto: 35enne morto sul colpo

Niente da fare per il malcapitato

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale in periferia di Oliena, sulla sp 22, in via Nuoro. Una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta intorno alle 22,30 a seguito di un terribile impatto, che ha coinvolto un’auto, andata a sbattere in pieno su un muretto di delimitazione.

Il conducente, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto sul colpo. Si tratta di un 35enne nato a Nuoro e residente a Oliena.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente. Sul posto i carabinieri e due ambulanze del 118, di cui una medicalizzata.