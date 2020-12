Bitti. Liberata via Cavallotti, importante arteria cittadina: oggi la riapertura

Concluse le operazioni di rimozione detriti nella via da parte dei Vigili del fuoco

Di: Giammaria Lavena

A Bitti i Vigili del fuoco hanno portato a termine le operazioni di rimozione detriti da via Cavallotti, principale arteria del centro: oggi l'apertura e l'inaugurazione. È proseguita senza sosta l'opera delle sezioni operative dei Vigili del fuoco del nucleo Gos (Gruppo Operativo Speciale) "Movimento Terra" per rimuovere fango e detriti e per il ripristino della viabilità delle strade di Bitti, investita sabato 28 novembre dal maltempo.

Oggi l'apertura della centralissima via Cavallotti, importante arteria cittadina, con una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del sindaco Giuseppe Ciccolini, il comandante dei Vigili del fuoco del Comando di Nuoro, Antonio Giordano, i funzionari e il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, Antonio Pasquale Belloi, tutti i vertici e i rappresentanti dei Corpi dello Stato presenti e i referenti degli enti locali.

Il dispositivo di soccorso, supportato dalle sezioni operative di Colonna Mobile Regionale della Sardegna e del Lazio, ha operato ininterrottamente per 8 giorni, in operazioni di rimozione detriti e messa in sicurezza delle strutture danneggiate dall'alluvione. Senza sosta anche l'opera del Genio Militare "Guastatori della Brigata Sassari" dell'Esercito Militare Italiano, impegnato insieme ai Vigili del fuoco nelle operazioni di ripristino della viabilità.

Sono proseguiti anche gli interventi da parte delle squadre di pronto intervento per assistere la popolazione, per sopralluoghi, verifiche tecniche di stabilità delle strutture e per interventi di messa in sicurezza. Non è mancato il contributo e l'opera di assistenza alla popolazione e agli enti locali da parte delle squadre di volontariato della Protezione civile, giunte da vari Comuni della Sardegna.