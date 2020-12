Covid, ad Oschiri altri 5 contagi, dieci i guariti: avviata campagna screening di massa

Deceduti due positivi. Il sindaco: "Dolore enorme. Chiedo a tutti una presa di coscienza sulla gravità della situazione"

Di: Giammaria Lavena

A Oschiri altri 5 contagi da Covid-19, per un totale di 14. Dieci invece i cittadini guariti, come riferito dal sindaco Roberto Carta nel comunicato condiviso sulle pagine social. "In settimana - scrive il primo cittadino - l'Ats mi ha comunicato che 10 nostri concittadini, già positivi al #Covid-19, sono guariti. Ne siamo felici, a loro i nostri migliori auguri".

"Sul fronte dei contagi, invece, 5 nostri concittadini, in quarantena poiché presentavano sintomi oppure in ospedale per altri motivi, sono risultati positivi - prosegue -. Auguriamo loro una pronta guarigione. Due nostri compaesani positivi però, purtroppo, ed è un dolore enorme, sono deceduti. Tre concittadini in età avanzata e con altre patologie, nelle settimane scorse, sono deceduti dopo avere contratto anche il coronavirus".

"Alle loro famiglie, come da comunicazione fatta durante la seduta consiliare di venerdì 4 dicembre, giungano le condoglianze mie personali, della giunta e del Consiglio comunale. Non avrei mai voluto comunicare qualcosa del genere - sottolinea -. L’avere direttamente constatato la potenza mortale della pandemia ritengo sia decisamente più rilevante del fatto che i positivi siano in calo. Il numero complessivo dei contagiati da Covid nel nostro Comune, infatti, è attualmente pari a 14".

"Chiedo a tutti una presa di coscienza sulla gravità della situazione e mi appello alla responsabilità individuale di ciascuno. Eventuali comportamenti sconsiderati potrebbero far crescere il numero dei contagi in tempi brevi, vanificare gli sforzi fatti e causare ulteriore morte e dolore nella comunità".

"Il sindaco e la giunta, in questo sostenuti dal voto unanime del Consiglio comunale, hanno programmato una campagna di screening (con tamponi rapidi antigenici) destinata a tutta la popolazione che partirà subito e che continuerà anche dopo il periodo delle festività - conclude -, in previsione di una eventuale terza ondata".