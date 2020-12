Alluvione, 8 giorni dopo il disastro, Consiglio Comunale alle 12 in piazza Asproni

Sarà presente anche il Commissario delegato per l’emergenza a Bitti (Nuoro) e dirigente generale della protezione civile della Regione Sardegna, Ing. Antonio Pasquale Belloi

Di: Alessandro Congia

Sono passati 8 giorni dal terribile disastro dell’alluvione, del 28 novembre scorso, che ha letteralmente devastato la comunità di Bitti, guidata dal sindaco Giuseppe Ciccolini: fango, acqua, hanno inghiottito auto, allagato case e strade e soprattutto provocato 3 vittime.

Questa mattina, domenica 6 dicembre 2020, alle ore 12, si riunirà il consiglio comunale in piazza Asproni, quella che di fatto in questi giorni è stata totalmente liberata da fango e detriti e che rappresenta il simbolo della rinascita-ripartenza: Sarà presente anche il Commissario delegato per l’emergenza a Bitti (Nuoro) e dirigente generale della protezione civile della Regione Sardegna, Ing. Antonio Pasquale Belloi.

Sarà certamente l’occasione per tracciare un primo consuntivo di danni agli edifici che è rimasto visibilmente e strutturalmente danneggiato probabilmente in modo irreparabile.

Nel frattempo, l’esercito di volontari, forze dell’ordine, Protezione Civile e Istituzioni lavorano fianco a fianco per riportare la situazione quasi alla normalità. Parallelamente, il Governo ha dichiarato lo stato di calamità, il resto del sostentamento economico arriverà non appena saranno quantificati con esattezza i danni riconducibili all’alluvione.