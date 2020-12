Covid, il sindaco Mattana: “Lezioni sospese alla scuola Ciusa”

L’annuncio del primo cittadino, dopo i 4 cittadini dello stesso nucleo familiare risultati positivi al virus

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini, vi informo che ci è stato comunicato che quattro nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultati positivi al coronavirus. Gli ho sentiti personalmente e sono attualmente in buone condizioni di salute in isolamento fiduciario presso la propria abitazione già da alcuni giorni. Poiché un componente del nucleo familiare frequenta la Scuola Secondaria "Ciusa" , in accordo tra il dirigente Scolastico e l'Ats, è stata disposta la sospensione delle lezioni della classe sino al giorno 11 dicembre prossimo. A nome della nostra comunità auguro a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione. Siamo in una fase molto delicata con l'arrivo del periodo freddo e vedo, purtroppo, che il dato è in aumento. Vi invito, quindi a tenere comportamenti prudenti, rispettando con scrupolo le prescrizioni sul distanziamento fisico, l'uso costante della mascherina e l'igienizzazione continua delle mani, e a non abbassare la guardia. Cerchiamo di essere responsabili per la tutela della nostra salute e quella dei nostri cari”.

Così il sindaco di Sarroch, Salvatore Mattana alla popolazione: la situazione è sotto controllo, ma occorre, come sempre, usare prudenza e responsabilità sulle precise prescrizioni anti Covid.