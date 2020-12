Marzia Cilloccu: “Mobilità e sostenibilità ambientale a Cagliari? Con il bikesharing in disuso”

L’interrogazione al sindaco Truzzu: “Quando sarà riattivato il servizio di bikesharing?

Di: Alessandro Congia

Il Comune di Cagliari nella scorsa consiliatura si è aggiudicato un finanziamento del Ministero dell'Ambiente per un milione di euro con il progetto “Cagliari, per una mobilità intelligente e sostenibile” che prevede un investimento complessivo di 1.900.000 euro.

Il progetto ha visto da subito la collaborazione in paternariato con l'Università di Cagliari, la Regione Sardegna, Arst spa, Ctm spa, e Playcar srl ed è nato con l'obbiettivo di promuovere sistemi di mobilità urbana sostenibile e alternativi all'auto privata, per generare effetti di riduzione del traffico, dell'inquinamento ma anche dei costi per i cittadini sia in termini economici che di stress psicologico e benessere in generale.

Erano previste, oltre alla campagna di sensibilizzazione Svolta che sta portando avanti l'Università, altra azioni importanti fra le quali: 7 postazioni di car sharing, 40 postazioni di bike sharing, 3 km di piste ciclabili in sede propria, parcheggi coperti per le biciclette con portabici, 24 km. di corsie riservate e preferenziali, 70 bici elettriche, segnaletica specializzata e di indirizzamento per la ciclabilità e pedonalità. 1.342.487 di cosiddette “isole ambientali” e “zone 30”, 100.000 euro di buoni mobilità per i mezzi pubblici.

La data di scadenza era stata fissata per il 30 Novembre 2020 ma il 25 Novembre scorso è stata deliberata dalla giunta comunale una richiesta di rimodulazione dei fondi al 2022. Nel frattempo il Governo, nel “Bonus Mobilità 2020” ha inserito anche il rimborso per gli abbonamenti di sharing per le bici e per i monopattini, ma al momento a Cagliari è stato sospeso il bikesharing, Cabubi era infatti stato attivato nel 2017, e i monopattini in affitto non sono disponibili.

“Il sistema dei trasporti in città, proprio in questo periodo di emergenza Covid, sarebbe dovuto essere supportato con l'attivazione delle postazioni di bikesharing sparse in città, ora dismesse, e con l'attuazione del programma per la mobilità intelligente e sostenibile già finanziato dal 2017, che oltretutto avrebbe dato risposte immediate ai tanti lavoratori e lavoratrici a rischio occupazione, e ai cittadini e cittadine in termini di sicurezza per il minor rischio di contagio da Covid 19, sostenibilità ambientale, benessere fisico e riduzione dello stress psicologico”. Per questo, i consiglieri e consigliere di centrosinistra, con una interrogazione al Sindaco e alla giunta di cui Marzia Cilloccu, Progetto Comune per Cagliari, è prima firmataria, chiedono di conoscere lo stato di attuazione di ciascuna delle azioni previste dal progetto “Cagliari, per una mobilità intelligente e sostenibile”, sopratutto quando sarà riattivato il servizio di bikesharing, se è stato previsto dall'amministrazione comunale un servizio di sharing per i monopattini e i tempi per la sua attivazione, infine se siano a conoscenza del “Bonus Mobilità 2020”.