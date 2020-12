Incidente fra Iglesias e Carbonia: una donna in ospedale

La malcapitata, dopo essere uscita fuori strada, è rimasta intrappolata nell'abitacolo

Di: Giammaria Lavena

Brutale scontro tra Iglesias e Carbonia. Una Dacia Sandero e una Ford Fiesta si sono scontrate violentemente: la Dacia è finita fuori strada, con la conducente che è rimasta intrappolata nell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, assieme ai carabinieri e al personale e un elicottero del 118.

La malcapitata, rimasta ferita, è stata estratta dalla vettura e trasportata d'urgenza in ospedale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Illesa, invece, l'altra conducente.