Cagliari. Lite fra giovani sfocia nel sangue: uno in ospedale

Una coltellata durante l'accesa discussione

Di: Giammaria Lavena

Stasera a Cagliari, nel parco di viale Bonaria, una lite è sfociata nel sangue. E' partito tutto da una discussione fra ragazzi, quando gli animi si sono accesi.

Un 17enne di Quartu è stato accoltellato. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto per le indagini la polizia, che ha identificato numerosi giovanissimi. Nessuno, però, avrebbe assistito alla lite trasformatasi in aggressione.