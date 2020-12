Alluvione. Belloi: "Concluso censimento danni"

"Nei prossimi 10 giorni avremo contezza della prima stima dei danni"

Di: Giammaria Lavena

"Abbiamo concluso un primo censimento dei danni e stiamo già mettendo a punto le procedure per le istruttorie per tutte quelle famiglie e attività produttive danneggiate nell'alluvione che ha colpito Bitti lo scorso 28 novembre. Nel contempo stiamo già preparando la quantificazione delle risorse per i necessari interventi di rischio residuo che presenteremo al dipartimento". Così all'Ansa il commissario delegato per l'emergenza a Bitti e dirigente generale della Protezione civile Regione Sardegna, Antonio Pasquale Belloi.

Belloi, che può contare sui primi 2 milioni di euro stanziati dal governo, conferma che le procedure in capo al suo ufficio saranno celeri: "Nei prossimi 10 giorni avremo contezza della prima stima dei danni, che potremmo già quantificare. Non voglio dettare i tempi in corso d'opera, ma spero che prima della fine dell'anno possano essere dati i primi ristori alla popolazione".

Secondo quanto stabilito dall'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Ai nuclei familiari composti da una sola unità saranno invece assegnati 400 euro, a quelli di due unità 500 euro, a quelli di tre 700 euro e a quelli di quattro 800 euro. È possibile inoltre erogare ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile, con invalidità non inferiore al 67%.