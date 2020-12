Cagliari: messa a sostegno di medici e infermieri

L'iniziativa dell'arcivescovo: "Un segno di vicinanza in questi tempi di pandemia"

Di: Giammaria Lavena

Domenica 13 dicembre, nella cattedrale di Cagliari, si terrà una solenne celebrazione eucaristica alla quale parteciperanno, oltre agli assistenti religiosi degli ospedali e case di cura, anche medici, infermieri e operatori socio sanitari, impegnati giornalmente nella lotta al Covid-19.

L'iniziativa è stata promossa dall'arcivescovo di Cagliari, in collaborazione con l'ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, guidato da monsignor Marcello Contu. "È un segno della vicinanza della Chiesa agli ammalati e agli operatori sanitari - spiega -, in questi tristi tempi di pandemia".

"Nel mistero della fede condividiamo la fatica e la speranza", è la frase scelta per l'appuntamento religioso in programma alle 19. La Santa Messa verrà trasmessa in diretta sui canali social dei media della diocesi.