Ersu Sassari: 15 milioni per il 100% dei beneficiari

Gli studenti risultati idonei sono 4.224

Di: Redazione Sardegna Live

Il 100% degli studenti idonei al bando "borsa di studio" riceveranno il contributo economico da parte di Ersu Sassari. Si è arrivati nella giornata di oggi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, che hanno decretato la copertura totale delle borse per tutti gli aventi diritto. Lo stanziamento si aggira intorno a 15 milioni di euro.

I fondi sono la somma tra il gettito della tassa regionale pari a 1.143.272.00 euro, fondi regionali per un valore di 4.495.885,euro a cui si aggiungono 6.045.189 euro del fondo integrativo statale, più gli avanzi di amministrazione per un totale di circa 3,4 milioni.

Su 5141 domande presentate da altrettanti studenti e studentesse iscritti nei corsi dell'Università di Sassari, il Conservatorio "L. Canepa", l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, sono idonei 4224 studenti, di cui 4110 in possesso dei requisiti di merito al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, mentre 114 hanno usufruito del bonus Covid per raggiungere i requisiti minimi di merito. Sono invece 917 gli studenti e le studentesse che non hanno raggiunto i requisiti.