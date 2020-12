Che tempo farà? Ecco le previsioni meteo per il week end

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse o diffuse di moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale localmente forte, sul settore occidentale. Le precipitazioni saranno deboli o localmente moderate sul settore orientale. Possibili nevicare sopra i 1000 metri in serata.

Temperature: in generale diminuzione nel corso ella giornata.

Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest. Attenuazione in serata.

Mari: molto mossi o localmente agitati.