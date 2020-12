“Le mie pistole? Non ricordo dove siano”. Denunciato dai Carabinieri

Nei guai un 62enne del posto

Di: Alessandro Congia

Ieri a San Gavino Monreale, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di omessa custodia di armi, un 62enne, residente a San Gavino Monreale, celibe, disoccupato, sino a poco tempo fa incensurato.

I militari operanti, nell’effettuare un controllo delle armi ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno riscontrato che una pistola calibro 32 e una pistola calibro 45, la cui detenzione era stata regolarmente denunciata dall’uomo qualche anno fa, non si trovavano nel luogo di detenzione e il detentore non era in grado, a suo dire, di indicarne l’esatta ubicazione.

Si tratta evidentemente di un fatto molto grave, del quale l’uomo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria. In particolare il revolver calibro 45 costituisce un’arma di potenzialità micidiale, ed il fatto che non si sappia dove si trovi non costituisce un elemento rasserenante.