“Tutti con Bitti, Bitti non si arrende”, il messaggio di due studentesse 17enni alla popolazione stremata dall’alluvione

La foto del giorno non può non chiudersi con una sorta di auspicio per rialzarsi e continuare a lottare

Di: Alessandro Congia

Bitti e la sua miglior gioventù. Ecco il bellissimo post apparso sulla pagina Fb, “In Bitti: “È passato da poco mezzogiorno e le ruspe lavorano ancora per abbattere il muro di detriti su via Cavallotti. Lia Monni e Beatrice Sanna, due diciassettenni di Bitti che studiano a Nuoro, attraversano la piazza Giorgio Asproni e vicino al busto del deputato bittese srotolano due striscioni. I loro occhi vispi sorridono e con la forza di chi ha tutta la vita davanti si arrampicano per issare gli stendarti. Scritta rossa su telo bianco: #tutticonbitti e #bittinonsiarrende

Brave. Queste scritte raccontano appieno ciò che sta vivendo il nostro paese: in tanti ci stanno aiutando e noi bittesi non abbiamo alcuna intenzione di mollare”.

Quale più bell'augurio che arriva dai giovani, in questo caso, per dare forza a chi sta lottando ogni giorno per rialzarsi dal tremendo alluvione abbattutosi nel centro abitato.

(Immagine tratta da Facebook)