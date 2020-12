Covid, dieci alunni positivi: la sindaca Annalisa Motzo chiude le scuole

Ecco la comunicazione apparsa sul sito istituzionale del Comune

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini, vi informo che ad oggi, 3 persone di Bolotana in totale, sono positive al Covid-19. Stanno tutte bene, e si trovano in isolamento fiduciario nella propria abitazione, sotto controllo medico, già da qualche giorno. Come già sapete, l’Amministrazione comunale ha finanziato lo screening sierologico a mezzo di prelievo di sangue, rivolto a tutta la popolazione, gratuitamente e su base volontaria. Stiamo inoltre procedendo con la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, ai bambini in età scolare e pre-scolare. A seguito delle sedute del 2 e del 3 dicembre 10 dei nostri bambini sono risultati Positivi al “Tampone Rapido”, sono a casa in attesa di ulteriore conferma dell’esito, che avverrà attraverso esecuzione di successivo tampone molecolare a cura del presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro. Per questa motivazione, tenuto conto dell’oggettiva difficoltà rappresentata dal dirigente scolastico a garantire il regolare svolgimento delle lezioni, ho adottato apposita ordinanza di chiusura delle scuole da domani 5 Dicembre, fino a nuova disposizione. Un abbraccio carissimo ai nostri bambini, che sono stati bravi e coraggiosi, e so che lo saranno ancora, e ci aiuteranno con i loro piccoli sorrisi, ad essere più responsabili anche noi. Ringrazio i genitori, il dirigente scolastico, la pediatra, i medici di base, il personale sanitario dell’Ats e del laboratorio Laao, per la loro preziosa collaborazione”.

Così la sindaca, Annalisa Motzo, numero uno della Giunta di Bolotana, che ha voluto aggiornare la situazione alla popolazione sul numero dei contagi sul territorio al tremendo virus.