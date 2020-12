Paolo Truzzu: “Assurdo vietare gli spostamenti tra Comuni vicini”. Video

La presa di posizione del sindaco, nettamente contrario alle decisioni del Governo: “Pazienza, dobbiamo continuare a comportarci con prudenza”

Di: Alessandro Congia

“Dpcm Natale: assurdo vietare gli spostamenti tra comuni vicini. Con il nuovo decreto che vieta gli spostamenti tra comuni molti di noi saranno costretti a passare il Natale lontano dai propri cari. Una regola assurda che non condivido e che mette in difficoltà anche noi sindaci, chiamati a far rispettare le regole. Sarebbe bastato ragionare in termini di città metropolitana per permetterci di trascorrere insieme le festività pur garantendo la sicurezza. Ancora una volta però, dobbiamo avere pazienza e continuare a comportarci con prudenza per fare in modo che questo ennesimo sacrificio non sia vano”. Questo il commento del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: nel video sottostante, le dichiarazioni.

VIDEO