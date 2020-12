Fonni, dopo dieci giorni la sindaca mette fine al lockdown

La sindaca Daniela Falconi riapre, ma avverte: "Non abbiamo ancora risolto i nostri problemi"

Di: Giammaria Lavena

Dopo 10 giorni di lockdown Fonni può finalmente allentare le misure restrittive. I diversi casi di guarigione fanno ben sperare, senza però far sì che venga abbassata la guardia, e permettono alla sindaca Daniela Falconi di dare il via libera alle attività chiuse in questi giorni. Lo ha annunciato su Facebook la prima cittadina stessa.

"Domani in paese riaprono le attività chiuse con ordinanza sindacale del 23 novembre. Sono stati dieci giorni faticosi e infiniti, per tutti - afferma la prima cittadina -. Mi sento di ringraziare ognuno di vuoi per questo sacrificio che ha permesso al nostro paese di avere ad oggi una situazione molto più chiara. Abbiamo una visione dei contagi ed un controllo delle quarantene decisamente più ordinata: solo ieri 50 persone hanno finito la 'reclusione' perché sono guariti o perché erano entrati in contatto con persone contagiate".

"Scendono leggermente i positivi al virus: adesso sono 80. Che non significa che abbiamo risolto i nostri problemi - avverte -. Significa che le proteste, il dissenso seguiti dal confronto e dalla condivisione hanno favorito un netto miglioramento della situazione col potenziamento delle Usca. Un nuovo drive-in è previsto in paese per lunedì prossimo con lo screening su tutta la popolazione scolastica. Questo ci consentirà di capire se il 9 dicembre si potrà tornare in classe. Vale sempre l'appello a rispettare le misure sanitarie", conclude.