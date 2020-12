Pula: tamponi gratuiti per studenti e personale, associazioni volontariato e soggetti fragili

Per gli altri residenti prezzi comunque ridotti. La sindaca Medau: "Un segno di vicinanza alla popolazione"

Di: Giammaria Lavena

Pula si prepara a dare il via alla campagna di monitoraggio conoscitivo denominata “Progetto Esculapio”, consistente nell'eseguire test antigienici rapidi, per la gestione locale dell’emergenza Covid-19.

L’amministrazione, guidata dalla sindaca Carla Medau, ha avviato il protocollo per l’istituzione di un ambulatorio comunale con cui intende monitorare la popolazione di Pula, su base volontaria, sopperendo alle difficoltà dell'Ats nel tracciamento e nell'individuazione dei positivi.

I test saranno gratuiti (in quanto il costo è sostenuto con fondi di bilancio dell’amministrazione) per gli studenti e per il personale scolastico (docenti e personale Ata), per le associazioni di volontariato, per i soggetti più fragili e per chi maggiormente entra in contatto con soggetti che eseguono servizi comunali.

Per tutti gli altri cittadini residenti, anche per i cittadini dei Comuni vicini che ne volessero usufruire, che hanno esigenze personali o lavorative, il servizio verrà fornito a fronte di un pagamento ridotto in quanto l'amministrazione è intervenuta affinché il prezzo fosse contenuto.

L’ambulatorio comunale avrà personale medico e infermieristico specializzato e si avvarrà anche della preziosa collaborazione di medici di medicina generale e pediatrica che somministreranno i test antigienici rapidi alle categorie di persone riconosciute dal ministero.

"Seppure tra le diverse difficoltà burocratiche - afferma la prima cittadina - abbiamo costruito un servizio di qualità per tutta la popolazione che si affianca alle attività rese dal servizio sanitario regionale ma che fornisce risposte più immediate alle esigenze dei cittadini".

"Un segno di vicinanza alla popolazione - conclude -, in un momento così delicato della pandemia, dove i contagi continuano a crescere e l'emergenza economica è sempre più sentita, l’amministrazione interviene con servizi gratuiti a vantaggio della collettività".