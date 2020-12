Miss Sardegna 2020: trionfa la 22enne Elena Meloni

La giovane sarda parteciperà al casting nazionale, in programma lunedì 14 dicembre a Roma, in cui sarà proclamata Miss Italia 2020

Di: Giammaria Lavena

La Miss Sardegna 2020 è Elena Meloni, 22enne di Santa Teresa. Elena si avvicina al mondo della moda per gioco da giovanissima e a 15 anni entra a far parte di Élite Model Look, continuando a rincorrere il sogno di una carriera come modella.

La giovane vincitrice racconta: "Ho partecipato alle ultime due edizioni del Concorso Miss Italia ma non andò bene come speravo, adesso con il sostegno della mia famiglia, delle mie amiche e del mio fidanzato, più determinata che mai, ho voluto riprovare e sono diventata Miss Sardegna 2020. Ero in “competizione” con altre 4 belle ragazze e spero che anche loro, come me, non si arrendano mai. Adesso non vedo l’ora di partire e di godermi quest’altra nuova avventura".

A classificarsi seconda Arianna Panarese, di San Gavino. In finale anche Giorgia Imparato, Emanuela Fanni e Iris Mulas. Le ragazze sono state selezionale da una giuria d'eccezione selezionata dalle organizzatrici della Five Events srl, esclusiviste del Concorso in Sardegna da dicembre 2019, composta dalla fotografa Alida Vanni, l'attrice Enrica Pintore, la violinista Anna Tifu, la regista Ilaria Paganelli, la 2^ classificata "Miss Italia 1996" Ilaria Murtas e le "Lucidosottile" Tiziana Troja e Michela Sale Musio.

Miss Italia nonostante il periodo complicato va avanti: l’ha deciso Patrizia Mirigliani che assegnerà la corona alla vincitrice del concorso del 2020 il 14 dicembre a Roma. La commissione tecnica delle prefinali nazionali ha scelto le partecipanti al casting nazionale, in cui sarà proclamata Miss Italia 2020.