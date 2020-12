Bocciato Odg su controllo confini marittimi e rimpatrio migranti Monastir. Zoffili: "Vergognoso"

Bocciato in Parlamento l'Ordine del Giorno presentato da Eugenio Zoffili: "Deputati Pd e 5stelle eletti in Sardegna odiano l'isola"

Di: Giammaria Lavena

"Ritengo gravissimo e vergognoso quanto accaduto oggi in Parlamento dove i 13 deputati della maggioranza, eletti in Sardegna nelle fila del Pd e del Movimento 5 stelle, hanno dimostrato di odiare l'Isola e il Popolo sardo". Così il coordinatore regionale della Lega Sardegna Eugenio Zoffili in seguito alla bocciatura dell'Odg sul controllo dei confini marittimi e il rimpatrio dei clandestini da Monastir.

"Il loro incredibile spirito di attaccamento alla poltrona ha prevalso sulla dignità - sostiene l'esponente leghista -, e li ha portati a non votare a favore dell'Ordine del Giorno che ho presentato come primo firmatario, insieme ai colleghi della Lega Iezzi, De Martini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci e Ziello".

"Tramite questo - spiega - chiedevamo al governo di adottare specifiche misure per garantire il controllo dei confini marittimi e fermare i flussi migratori illegali verso le coste della Sardegna, nonché procedere al rimpatrio immediato degli immigrati irregolari finora giunti illegalmente sull'Isola, anche alla luce delle continue rivolte nel centro di accoglienza di Monastir, palesemente inadeguato a garantire la sicurezza degli ospiti e del personale".