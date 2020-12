Bitti. Cede l'asfalto: un camion dei Vigili del fuoco rimane incastrato

E' successo in via Brescia, dove improvvisamente si è aperto un cratere

Di: Giammaria Lavena

Un mezzo dei Vigili del fuoco intervenuto a Bitti, in via Brescia, è rimasto incastrato in seguito al cedimento dell'asfalto.

Il camion si era recato sul posto per monitorare la situazione in una delle aree dell'abitato più devastate dal maltempo, in via Brescia erano presenti già importanti voragini.

Un nuovo cratere si è aperto nel fragile manto stradale al passaggio del mezzo, causando l'incidente. Un fatto analogo accadde nel 2013, sempre nella stessa via, quando un'altra alluvione sconvolse il centro barbaricino.