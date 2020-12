Via Verdi ‘usata’ come “Fast & Furious”, cittadini sul piede di guerra: “Sono deficienti, corrono come matti”

Accade già da diverse settimane, l’arteria in questione è diventata una sorta di circuito dove poter sgommare, correre all’impazzata senza un perché: “Che gran divertimento, basta, ci siamo stancati”

Di: Alessandro Congia

“Buona sera a tutti, visto e considerato, che mi sono stancata, di rischiare la vita assieme al mio cane, quando stiamo percorrendo, la Via Verdi (non illuminata e non asfaltata), per colpa di persone deficienti che corrono come se si credessero a Monza, bene vi ricordo che vivete in un paese!. Vorrei tanto che passasse più spesso la polizia o Carabinieri, perché non se ne può più!! Utilizzano le strade di campagna per fare corse e gincane durante la notte, che gran divertimento!. Ma la cosa che mi fa specie, è la vostra strafottenza, maleducazione, nel non rallentare, quando c'è gente!. Questo è il vostro divertimento..?. Siete messi proprio male!. Per carità!!. Ma dopo che avete spreccato benzina, le ruote che fumano, mentre io mangio la vostra dannata polvere!. Cosa avete risolto?. La prossima volta, state pur certi che prendo il numero di targa è vado dalla Polizia, sperando che qualche multa vi arrivi a casa, perché, le cose devono cambiare!. E' un paese dove il limite di velocità è un optional, poi visto che siamo in campagna, pensate di poter fare quello che volete, bene, non cosi!. A costo di mettermi al centro della carreggiata, fate pure le luci, se potete, che col cavolo, mi sposto!!!. Sono arrivata all'apice. Imparate la buona educazione quando si guida, perché la vita è sola una è non vi auguro un giorno, di trovarvi schiantati in quello che voi credete, grande divertimento, incastrati nelle lamiere della vostra auto”.

E’ tutto scritto nero su bianco su un post sul gruppo da una iscritta su“Tutti gli abitanti di Sestu”, che dettaglia una copiosa “sfogo-denuncia” che però, confermano parecchi cittadini che abitano nella zona di via Verdi, corrisponderebbe totalmente al vero.

Giovani al volante che cominciano forsennate accelerate, corse e semi-gare, tutto accanto alla scuola elementare, accanto alle abitazioni. Capita però alla sera, non di certo di giorno, fino allo sterrato che poi conduce alla zona periferica della cittadina sestese. Le forze dell’ordine sono state avvisate più e più volte del triste e pericolosissimo fenomeno che mette a rischio l’incolumità di chiunque si possa trovare a passeggiare nella zona, in strada, col proprio cane oppure in bicicletta.

(Foto tratta da Google Maps)